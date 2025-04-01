Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров

"Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Как известно, украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и соответственно новый текст соглашения", - рассказал Сибига.

Он отметил, что Украина имеет свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур.

"Тоже подтверждаю вам, что мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций. Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и (Украины - ред.)", - сказал министр.

По его словам, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса также будет вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - подчеркнул министр.

Соглашение о редкоземах

Украина и США планировали подписать рамочное соглашение о редкоземах 28 февраля. Но из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом этого не произошло.

Прошлая версия документа предусматривала создание инвестиционного фонда, куда Украина будет направлять средства, полученные от продажи своих редкоземельных металлов, газа и нефти.

Позже Зеленский рассказал, что США предложили Украине новую большую сделку по редкоземельным металлам.

По словам главы минфина США Скотта Бессента, Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых.

В то же время нардеп Ярослав Железняк рассказал РБК-Украина, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.