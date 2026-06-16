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Сибига рассказал Рубио, как заставить Путина начать мирные переговоры

13:33 16.06.2026 Вт
2 мин
Сибига встретился с Рубио на саммите G7 в Эвиане, Франция
aimg Ирина Глухова
Сибига рассказал Рубио, как заставить Путина начать мирные переговоры Фото: глава МИД Андрей Сибига с госсекретарем США Марко Рубио на саммите G7 во Франции (x.com/andrii_sybiha)
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Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио на саммите G7 и рассказал, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Как рассказал Сибига, он поздравил Рубио с подписанием соглашения между США и Ираном и выразил надежду, что оно принесет стабильность в регион и на энергетические рынки.

"Я повторил ожидания президента Зеленского, что это соглашение создает возможность для возобновления мирных усилий под руководством США, направленных на прекращение войны России против Украины", - заявил он.

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Также, по словам главы МИД, они обсудили пути продвижения мирного процесса.

"Я поделился мнением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец привести Путина за стол переговоров", - сообщил Сибига.

Отдельно он проинформировал Рубио об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим местам.

"Они демонстрируют, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности", - подчеркнул дипломат.

Также министр рассказал Рубио о последних успехах украинских военных на фронте и необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию.

"Мы видим растущий импульс к миру через силу и полагаемся на решительное лидерство и вовлеченность США", - подытожил Сибига.

Договор между США и Ираном

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между США и Ираном.

По его словам, договоренность предусматривает открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады со стороны ВМС США, а также отказ Тегерана от разработки и приобретения ядерного оружия.

Вчера стало известно, что церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном запланирована на 19 июня в швейцарской Женеве.

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