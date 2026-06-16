Сибига рассказал Рубио, как заставить Путина начать мирные переговоры

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио на саммите G7 и рассказал, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Как рассказал Сибига, он поздравил Рубио с подписанием соглашения между США и Ираном и выразил надежду, что оно принесет стабильность в регион и на энергетические рынки.

"Я повторил ожидания президента Зеленского, что это соглашение создает возможность для возобновления мирных усилий под руководством США, направленных на прекращение войны России против Украины", - заявил он.

Также, по словам главы МИД, они обсудили пути продвижения мирного процесса.

"Я поделился мнением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец привести Путина за стол переговоров", - сообщил Сибига.

Отдельно он проинформировал Рубио об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим местам.

"Они демонстрируют, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности", - подчеркнул дипломат.

Также министр рассказал Рубио о последних успехах украинских военных на фронте и необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию.

"Мы видим растущий импульс к миру через силу и полагаемся на решительное лидерство и вовлеченность США", - подытожил Сибига.