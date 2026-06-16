Сибига рассказал Рубио, как заставить Путина начать мирные переговоры
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио на саммите G7 и рассказал, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Как рассказал Сибига, он поздравил Рубио с подписанием соглашения между США и Ираном и выразил надежду, что оно принесет стабильность в регион и на энергетические рынки.
"Я повторил ожидания президента Зеленского, что это соглашение создает возможность для возобновления мирных усилий под руководством США, направленных на прекращение войны России против Украины", - заявил он.
Также, по словам главы МИД, они обсудили пути продвижения мирного процесса.
"Я поделился мнением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец привести Путина за стол переговоров", - сообщил Сибига.
Отдельно он проинформировал Рубио об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим местам.
"Они демонстрируют, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности", - подчеркнул дипломат.
Также министр рассказал Рубио о последних успехах украинских военных на фронте и необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию.
"Мы видим растущий импульс к миру через силу и полагаемся на решительное лидерство и вовлеченность США", - подытожил Сибига.
Договор между США и Ираном
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между США и Ираном.
По его словам, договоренность предусматривает открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады со стороны ВМС США, а также отказ Тегерана от разработки и приобретения ядерного оружия.
Вчера стало известно, что церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном запланирована на 19 июня в швейцарской Женеве.