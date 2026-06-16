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Сибіга розповів Рубіо, як змусити Путіна почати мирні переговори

13:33 16.06.2026 Вт
2 хв
Сибіга зустрівся з Рубіо на саміті G7 в Евіані, Франція
aimg Ірина Глухова
Сибіга розповів Рубіо, як змусити Путіна почати мирні переговори Фото: глава МЗС Андрій Сибіга з держсекретарем США Марко Рубіо на саміті G7 у Франції (x.com/andrii_sybiha)
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Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на саміті G7 та передав, як змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Як розповів Сибіга, він привітав Рубіо з підписанням угоди між США та Іраном і висловив сподівання, що вона принесе стабільність у регіоні та на енергетичних ринках.

"Я повторив очікування президента Зеленського, що ця угода створює можливість для відновлення мирних зусиль під керівництвом США, спрямованих на припинення війни Росії проти України", - заявив він.

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Також, за словами глави МЗС, вони обговорили шляхи просування мирного процесу.

"Я поділився думкою України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів", - повідомив Сибіга.

Окремо він поінформував Рубіо про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та іншим цивільним, культурним та історичним місцям.

"Вони демонструють, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності", - наголосив дипломат.

Також міністр розповів Рубіо про останні успіхи українських військових на фронті та необхідність подальшого санкційного тиску на Росію.

"Ми бачимо зростаючий імпульс до світу через силу та покладаємося на рішуче лідерство та залученість США", - підсумував Сибіга.

Угода між США та Іраном

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про досягнення угоди між США та Іраном.

За його словами, домовленість передбачає відкриття Ормузької протоки, зняття морської блокади з боку ВМС США, а також відмову Тегерана від розробки та придбання ядерної зброї.

Вчора стало відомо, що церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном запланована на 19 червня у швейцарській Женеві.

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