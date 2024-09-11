Сибига в разговоре с генсеком НАТО отметил важность применения оружия для ударов вглубь РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив вопросы увеличения военной помощи Украине и наращивания оборонного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Министр подтвердил курс Украины на членство в НАТО.
Кроме того, Сибига заявил о необходимости для Украины иметь беспрепятственный доступ к использованию своего оружия против военных объектов на территории России. Он подчеркнул, что этот вопрос является жизненно важным для страны.
"Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России", - заявил он.
Также министр поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его личную поддержку в этом и других вопросах.
Разрешение ВСУ бить вглубь РФ
США, Великобритания и Франция предоставляют Украине дальнобойное оружие с условием, что оно не будет использоваться для ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал снять эти ограничения, чтобы иметь возможность атаковать российские аэродромы, однако союзники пока отказываются, что затрудняет уничтожение российских самолетов, которые наносят удары по Украине управляемыми авиабомбами.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон продолжает вести частные переговоры с Киевом по этому вопросу. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Россия переместила свою тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.
10 сентября стало известно, что Украину посетят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. В тот же день Блинкен заявил, что 13 сентября президент США Джо Байден встретится с британским премьер-министром Киром Стармером для обсуждения, в частности, возможности разрешить ВСУ наносить удары по территории России.
По данным СМИ, во время визита в Киев Блинкен, возможно, объявит о предоставлении Украине разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Также Блинкен заявил, что президент Байден не исключает возможности, что Украина сможет нанести удары по российской территории.
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