Сибига в разговоре с генсеком НАТО отметил важность применения оружия для ударов вглубь РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив вопросы увеличения военной помощи Украине и наращивания оборонного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министр подтвердил курс Украины на членство в НАТО. Кроме того, Сибига заявил о необходимости для Украины иметь беспрепятственный доступ к использованию своего оружия против военных объектов на территории России. Он подчеркнул, что этот вопрос является жизненно важным для страны. "Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России", - заявил он. Также министр поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его личную поддержку в этом и других вопросах.