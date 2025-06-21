Новый подход к санкциям: как Зеленский предлагает "разоружить" Россию

Россия планирует получить еще более 800 высокоточных станков для производства оружия. Однако, если на компании производителей наложить санкции, то заблокировать оккупантам доступ к оборудованию можно будет даже удаленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 20 июня.

"Санкции. Важно вот что, большая работа у нас по санкциям проводится. И сейчас мы на "Семерке" обсудили пакет Британии, они его сделали, пакет Канады сделали и новые будут шаги. Также мы обсудили с Урсулой 18-й пакет. Он будет", - сообщил президент.

Зеленский рассказал, что Российская Федерация до сих пор от некоторых стран получает станки, которые в дальнейшем работают на производство оружия.

"В ближайшее время они хотят получить 860 дополнительных станков для своего оборонно-промышленного комплекса", - отметил он.

Как рассказал Зеленский, эти поставки в Россию происходят сразу из нескольких стран. В частности, президент рассказал, что Москва получает станки от:

52 компаний из Китая,

15 компаний от Тайваня,

13 компаний от Германии,

8 компаний от Чехии,

6 компаний от Южной Кореи,

3 компании от Японии,

3 компании от Индии,

одна компания поставляет компоненты из США.

"Есть даже названия этих компаний, они известны. Мы передали всю эту информацию всем странам, нашим партнерам, всем - и ЕС, и США. Это новый подход. Мы очень просим на эти компании на все наложить санкции", - подчеркнул глава Украины.

На вопрос о том, что могут сделать эти компании, если они будут бояться применения санкций, Зеленский ответил, что станки сейчас можно остановить даже удаленно.

"Как современные станки, которые поставлялись современными мировыми компаниями, важно, что они работают с электроникой на расстоянии. И эти компании могут реально их отключить, и эти станки не будут работать. И это реально замедление процесса. То есть это, как без оружия разоружать Россию, важный момент. Сегодня служба внешней разведки показала мне список, там 26 стран, в которые они отправили соответствующую информацию", - подытожил он.