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"Украина будет защищаться". Зеленский объявил ряд мер против России

Суббота 21 июня 2025 18:35
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"Украина будет защищаться". Зеленский объявил ряд мер против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация отвергает любые мирные предложения. В связи с этим Украина приняла ряд решений и будет задействован ряд мер.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Мы благодарны всем, кто пытается продвигать дипломатию. Но именно Россия отвергает мирные предложения. Причем все мирные предложения: и американские, и, кстати, китайские, и европейские, и бразильские, и стран Африки, Индии", - сказал глава государства.

Он отметил, что кто бы ни говорил, что войну надо останавливать, российский диктатор Владимир Путин не слушает. Именно он говорит на весь мир, каким городам он угрожает и "какой народ как будто не существует".

Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп это услышит. И кроме того, увидит, как Путин пытается сейчас продлить существование даже иранскому режиму, чтобы таким образом продлить время "своему собственному безумию и убийству тысяч людей".

"Точно надо реагировать. Каждому в мире - определяться. Мы со своей стороны в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться", - подчеркнул глава государства.

Усиление санкций

Президент рассказал, что во-первых, будут новые международные меры Украины "ради действительно ощутимых международных санкций против России".

"Я поручил отдельно работать с глобальным корпоративным сектором, и особенно по тому, что сохраняет связи российской энергетики и ОПК с миром", - заявил Зеленский.

Кроме того, будет активизирована санкционная работа непосредственно в Украине. В частности, чтобы каждый, кто до сих пор помогает или сотрудничает с Россией, или же сохраняет бизнес на оккупированной территории - почувствовал, что это преступная деятельность.

"Должна быть обеспечена справедливость, в частности благодаря внутренним решениям", - подчеркнул лидер.

Ресурсы на дроны

Вторым шагом, государство направит больше ресурсов "в украинские дроны всех типов.

"От дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте", - информирует президент.

Изменение кадровых позиций

Зеленский анонсировал, что будет изменение некоторых кадровых позиций, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институциями. Это будет сделано с целью увеличить как украинский потенциал в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости.

"Что касается дипломатического корпуса, то за месяц - в частности, в формате совещания со всеми украинскими послами - мы сделаем выводы относительно этой трансформации. Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию - на оккупанта, - чтобы усложнить им ситуацию, а значит, чтобы упростить нам путь к миру", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что детали сегодняшних поручений главе СБУ непубличные. Отдельно будут решения СНБО, и они уже готовятся.

"Фактически в ежедневном режиме мы будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", - резюмировал глава государства.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Россия пытается оторвать США от Украины, показывая готовность к диалогу. Именно в связи с этим РФ соглашается проводить масштабные обмена пленными.

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