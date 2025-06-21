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Сибига объяснил заявление Зеленского относительно послов и анонсировал кадровые решения

Украина, Суббота 21 июня 2025 21:15
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Сибига объяснил заявление Зеленского относительно послов и анонсировал кадровые решения Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял определенные "кадровые решения" касательно смены руководителей посольств в некоторых странах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Министр отметил, что кадровые перестановки в дипломатическом корпусе пройдут перед совещанием послов. Оно запланировано на конец июля.

"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат", - пояснил Сибига.

По словам министра, эффективность руководителя зарубежного дипломатического учреждения измеряется его работой. То есть в виде предоставления Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также поддержки граждан Украины за рубежом.

"Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", - резюмировал Сибига.

Украина усиливает давление на Кремль

Напомним, президент Зеленский 20 июня во время общения с журналистами анонсировал, что Украина задействует комплекс мер для усиления защиты против России. Среди прочего он анонсировал усиление украинских дипломатических позиций и ряд кадровых изменений среди дипломатов.

Кроме этого, будет развернуто производство оружия для нужд ВСУ, которое начнет изготавливать ряд стран-партнеров. А вот россиян предлагается "разоружить".

Западным компаниям, которые поставляют оборудование заводам Кремля, стоит или деактивировать поставленные станки, или вообще отказаться от поставок. В противном случае этим вопросом займется Украина.

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Андрей Сибига
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