Сибига объяснил заявление Зеленского относительно послов и анонсировал кадровые решения
Президент Украины Владимир Зеленский уже принял определенные "кадровые решения" касательно смены руководителей посольств в некоторых странах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.
Министр отметил, что кадровые перестановки в дипломатическом корпусе пройдут перед совещанием послов. Оно запланировано на конец июля.
"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат", - пояснил Сибига.
По словам министра, эффективность руководителя зарубежного дипломатического учреждения измеряется его работой. То есть в виде предоставления Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также поддержки граждан Украины за рубежом.
"Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", - резюмировал Сибига.
Украина усиливает давление на Кремль
Напомним, президент Зеленский 20 июня во время общения с журналистами анонсировал, что Украина задействует комплекс мер для усиления защиты против России. Среди прочего он анонсировал усиление украинских дипломатических позиций и ряд кадровых изменений среди дипломатов.
Кроме этого, будет развернуто производство оружия для нужд ВСУ, которое начнет изготавливать ряд стран-партнеров. А вот россиян предлагается "разоружить".
Западным компаниям, которые поставляют оборудование заводам Кремля, стоит или деактивировать поставленные станки, или вообще отказаться от поставок. В противном случае этим вопросом займется Украина.
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