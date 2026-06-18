Сибига объяснил украинские "дальнобойные санкции" против Москвы

Массированный обстрел столицы России является следствием войны, развязанной страной-агрессором против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в X.
Он пояснил, что один из самых популярных вопросов, который утром 18 июня задают жители Москвы, - "Что происходит?"
"Я могу ответить. Ваша страна начала агрессивную войну против нашей. На протяжении многих лет она убивает наших людей", - отметил Сибига.
Он также посоветовал москвичам, которые теперь знают, что происходит, спросить у российского диктатора Владимира Путина, "когда он планирует положить этому конец".
Напомним, 18 июня Москва подверглась масштабной атаке дронов. В разных районах российской столицы раздавались взрывы, а также вспыхнули пожары. В частности, один из дронов попал в нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где загорелись как минимум два резервуара с топливом.
Из-за угрозы новых ударов в московских аэропортах временно вводились ограничения на полеты. Российские власти заявляли о работе противовоздушной обороны, в то время как над городом был виден густой дым.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее. По его словам, Украина по-прежнему готова к установлению мира и прекращению огня.
В то же время после массированной атаки дронов на Москву российский фондовый рынок отреагировал резким падением. Наибольшие потери понесли акции компаний "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл", которые существенно подешевели.