Сибига объяснил, как дальнобойное оружие Украины заставит Кремль сдаться

Украина все чаще наносит точные удары по военным целям в России, и это заставляет Кремль приближаться к концу войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

"Дальнобойная сила Украины является ключом к тому, чтобы заставить Россию прекратить войну. Чем дальше мы сможем действовать, тем короче будет война", - отметил министр.

Он пояснил, что собственный потенциал Украины в этой сфере быстро растет, а количество успешных ударов по легитимным военным целям в России растет каждую неделю.

По его словам, это хорошо просчитанная, точная и умная кампания, призванная ослабить российскую военную машину и заставить Москву быстрее закончить войну.

"В будущем украинский дальнобойный арсенал будет служить пакетом сдерживания и гарантией против любой новой российской агрессии. У нас есть технологии и возможности производить больше оружия, но нам нужно больше инвестиций для его наращивания. Я призываю партнеров увеличить взносы", - добавил он.

Он призвал партнеров строить в Украине и вместе с Украиной, начинать новые совместные проекты.

"Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем. Война, которую Россия развязала против Украины, возвращается туда, откуда она пришла. И это справедливо. Чем быстрее это поймут в Кремле, тем быстрее примут единственное разумное решение - прекратить эту войну", - отметил он.