Сибіга пояснив, як далекобійна зброя України змусить Кремль здатися

Україна, Неділя 02 листопада 2025 12:49
Сибіга пояснив, як далекобійна зброя України змусить Кремль здатися Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна дедалі частіше завдає точних ударів по військових цілях у Росії, і це змушує Кремль наближатися до кінця війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

"Далекобійна сила України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну. Чим далі ми зможемо діяти, тим коротшою буде війна", - зауважив міністр.

Він пояснив, що власний потенціал України у цій сфері швидко зростає, а кількість успішних ударів по легітимних військових цілях в Росії зростає щотижня.

За його словами, це добре прорахована, точна і розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину і змусити Москву швидше закінчити війну.

"У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримування та гарантією проти будь-якої нової російської агресії. У нас є технології та можливості виробляти більше зброї, але нам потрібно більше інвестицій для її нарощування. Я закликаю партнерів збільшити внески", - додав він.

Він закликав партнерів будувати в Україні та разом з Україною, починати нові спільні проекти.

"Це вулиця з двостороннім рухом, адже ті, хто допомагають Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому. Війна, яку Росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла. І це справедливо. Чим швидше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - зауважив він.

Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський підсумував ворожі удари по Україні за останній тиждень.

А СБУ тим часом сьогодні розповіла, що здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях.

