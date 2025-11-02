Сибіга пояснив, як далекобійна зброя України змусить Кремль здатися
Україна дедалі частіше завдає точних ударів по військових цілях у Росії, і це змушує Кремль наближатися до кінця війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
"Далекобійна сила України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну. Чим далі ми зможемо діяти, тим коротшою буде війна", - зауважив міністр.
Він пояснив, що власний потенціал України у цій сфері швидко зростає, а кількість успішних ударів по легітимних військових цілях в Росії зростає щотижня.
За його словами, це добре прорахована, точна і розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину і змусити Москву швидше закінчити війну.
"У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримування та гарантією проти будь-якої нової російської агресії. У нас є технології та можливості виробляти більше зброї, але нам потрібно більше інвестицій для її нарощування. Я закликаю партнерів збільшити внески", - додав він.
Він закликав партнерів будувати в Україні та разом з Україною, починати нові спільні проекти.
"Це вулиця з двостороннім рухом, адже ті, хто допомагають Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому. Війна, яку Росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла. І це справедливо. Чим швидше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - зауважив він.
Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський підсумував ворожі удари по Україні за останній тиждень.
А СБУ тим часом сьогодні розповіла, що здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях.