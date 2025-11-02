"Били по всей стране": Зеленский подытожил вражеские удары по Украине

Россия почти каждую ночь наносит удары по Украине различными типами оружия. Только за неделю зафиксировано более тысячи дронов-камикадзе, сотни авиабомб и десятки ракет, которыми враг целится в жилые дома и энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Почти каждую ночь Россия наносит удары различными типами оружия по нашим людям. С вечера были удары по нашим общинам - били по Днепровщине, Запорожью, Харьковщине, Черниговщине, Одесской области. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мои соболезнования всем, кто потерял близких из-за этих атак", - отметил президент.

Он отметил, что почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю.

Были зафиксированы попадания по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре, многочисленные террористические удары по энергетике.

"Я благодарю каждого и каждую, кто помогает после этих ударов. Нашим спасателям, которые всегда оперативно на местах, энергетикам, медикам, всем экстренным службам", - подчеркнул он.

Он отметил, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям.

"Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами. Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием нас уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия. Спасибо всем, кто с Украиной!", - подытожил Зеленский.