Сибига подтвердил, что Виткоффа пригласили в Украину

Что предшествовало

Напомним, 29 августа украинская делегация провела встречу в Нью-Йорке со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Во время переговоров ему предложили в ближайшее время посетить Украину.

Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, они обсуждали продвижение реальной дипломатии для завершения войны РФ против Украины, а также обеспечение всех договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Уиткофф неоднократно посещал Россию, в частности в августе этого года, когда встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым со времени возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В октябре президент США Дональд Трамп рассказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом. И встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.

