Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность в Черном море и Сирию

По словам украинского министра, он обсудил с турецким коллегой двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

"Договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства", - отметил Сибига.

Стоит отметить, что Турция заявляет о своей нейтральной позиции по войне в Украине. Анкара выступает за территориальную целостность Украины, но не разорвала связи с Россией.

Кроме того, глава МИД Турции неоднократно призывал к переговорам и заявлял о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны.