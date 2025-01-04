Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини безпеку у Чорному морі і Сирію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Серед іншого вони обговорили безпеку у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).
За словами українського міністра, він обговорив з турецьким колегою двосторонній порядок денний, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі, ситуацію в Сирії та на Близькому Сході.
"Домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства", - зазначив Сибіга.
Варто зазначити, що Туреччина заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Анкара виступає за територіальну цілісність України, але не розірвала зв'язки з Росією.
Крім того, глава МЗС Туреччини неодноразово закликав до переговорів та заявляв про необхідність пошуку "альтернатив" для закінчення війни.
Нагадаємо, наприкінці року сирійські повстанці повалили режим Башара Асада. Сам колишній диктатор втік до Росії.
В Україні після повалення режиму Асада заявили про готовність відновити дипломатичні відносити з Сирією. Крім того, президент Володимир Зеленський днями зазначив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії і буде постачати зерно сирійцям.
Глава МЗС України Андрій Сибіга у грудні відвідав Сирію. Загалом Україна однією з перших здійснила візит високого рівня до Сирії. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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