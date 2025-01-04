Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини безпеку у Чорному морі і Сирію

За словами українського міністра, він обговорив з турецьким колегою двосторонній порядок денний, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі, ситуацію в Сирії та на Близькому Сході.

"Домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства", - зазначив Сибіга.

Варто зазначити, що Туреччина заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Анкара виступає за територіальну цілісність України, але не розірвала зв'язки з Росією.

Крім того, глава МЗС Туреччини неодноразово закликав до переговорів та заявляв про необхідність пошуку "альтернатив" для закінчення війни.