Фицо пообещал блокировать "репарационный кредит" Украине при любых обстоятельствах

Пятница 12 декабря 2025 07:30
Фицо пообещал блокировать "репарационный кредит" Украине при любых обстоятельствах Фото: Словацкий премьер Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги планируют направить на оборонные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х политика.

Фицо сообщил, что направил официальное письмо главе Европейского совета Антониу Коште, в котором предупредил: Словакия будет блокировать любые решения ЕС о финансировании военной поддержки Украины в 2026-2027 годах.

По словам словацкого премьера, конфликт в Украине "не имеет военного решения", а стратегия ЕС по помощи Киеву является "неправильной и неэффективной". Он подчеркнул, что не будет голосовать за выделение средств на войну, ссылаясь на свою "мирную политику".

Глава словацкого правительства также похвалил "мирные инициативы" президента США Дональда Трампа, заявив, что использование российских активов на нужды обороны якобы может помешать американским планам послевоенного восстановления Украины.

В своей речи он раскритиковал Украину, упомянув о "коррупционных скандалах" и прекращении транзита газа. По его словам, последнее нанесло Словакии ущерб.

В то же время политик подчеркнул, что его правительство "остается ответственным партнером" в гуманитарных вопросах: страна приняла около 200 тысяч украинских беженцев и работает над новыми инфраструктурными проектами.

Фицо также подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС, но отметил, что среди государств-членов растет скепсис относительно быстрого продвижения Киева на этом пути.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет отправлять своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Но Братислава готова оказывать Украине и европейским войскам логистическую поддержку.

При этом Словакия вразила поддержку мирного плана США по Украине.

