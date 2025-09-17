Сибига назвал место проведения пятого саммита Крымской платформы

Пятый саммит Международной Крымской платформы запланирован на 24 сентября. Он состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибигу в соцсети Х.
"Саммит, который состоится в 80-ю годовщину ООН, подтвердит глобальную приверженность целям и принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности государств и миру", - отметил глава украинской дипломатии.
Он добавил, что саммит признает твердую позицию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержке уважения к Уставу в контексте российской агрессии и попытки аннексии территории Украины.
Сибига напомнил, что с 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла более двадцати резолюций, подтверждающих, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
"Мы приглашаем все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, поддержать Устав и помочь продвижению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН", - призвал Сибига.
Ранее Министерство иностранных дел Украины прокомментировало бутафорские выборы РФ во временно оккупированных Крыму и Севастополе. В ведомстве заявили, что результаты российских псевдовыборов незаконны и не признаются.
Ранее мы сообщали, что из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК 14 сентября 2025 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел аналогию между вторжением дронов в Польшу и оккупацией Крыма.