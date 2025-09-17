Сибига назвал место проведения пятого саммита Крымской платформы

"Саммит, который состоится в 80-ю годовщину ООН, подтвердит глобальную приверженность целям и принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности государств и миру", - отметил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что саммит признает твердую позицию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержке уважения к Уставу в контексте российской агрессии и попытки аннексии территории Украины.

Сибига напомнил, что с 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла более двадцати резолюций, подтверждающих, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Мы приглашаем все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, поддержать Устав и помочь продвижению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН", - призвал Сибига.