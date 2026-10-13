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Сибига: МАГАТЭ направит самую масштабную миссию на 19 подстанций украинских АЭС

18:40 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)

Международное агентство по атомной энергии направит на подстанции украинских АЭС самую масштабную миссию. Это необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги после встречи в Варшаве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает МИД Украины в Facebook.

МАГАТЭ направит масштабную миссию

Стороны обсудили:

  • ситуацию на Запорожской АЭС и вокруг нее,
  • угрозы безопасности, вызванные продолжающейся российской милитаризацией,
  • необходимость обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.

Сибига поблагодарил Гросси за решение направить миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для безопасной эксплуатации украинских АЭС.

Это будет "наиболее масштабное развертывание миссий МАГАТЭ такого типа". Также подобные меры - своевременный шаг для обеспечения безопасности на фоне российских ударов по энергосистеме Украины, уверен министр.

Ранее РБК-Украина писало, что Запорожская АЭС в конце августа больше недели работала только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.

Кроме того, утром 5 июня на линии фронта вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное прекращение огня. Это требовалось для ремонта линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.

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