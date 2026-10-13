Сибига: МАГАТЭ направит самую масштабную миссию на 19 подстанций украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии направит на подстанции украинских АЭС самую масштабную миссию. Это необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги после встречи в Варшаве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает МИД Украины в Facebook.
Стороны обсудили:
Сибига поблагодарил Гросси за решение направить миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для безопасной эксплуатации украинских АЭС.
Это будет "наиболее масштабное развертывание миссий МАГАТЭ такого типа". Также подобные меры - своевременный шаг для обеспечения безопасности на фоне российских ударов по энергосистеме Украины, уверен министр.
Ранее РБК-Украина писало, что Запорожская АЭС в конце августа больше недели работала только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.
Кроме того, утром 5 июня на линии фронта вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное прекращение огня. Это требовалось для ремонта линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.