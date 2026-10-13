Сибига: МАГАТЭ направит самую масштабную миссию на 19 подстанций украинских АЭС

Ранее РБК-Украина писало, что Запорожская АЭС в конце августа больше недели работала только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.

Кроме того, утром 5 июня на линии фронта вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное прекращение огня. Это требовалось для ремонта линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.