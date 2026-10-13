Сибіга: МАГАТЕ направить наймасштабнішу місію на 19 підстанцій українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії направить на підстанції українських АЕС наймасштабнішу місію. Це необхідно для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги після зустрічі у Варшаві із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає МЗС України у Facebook.
Сторони обговорили:
Сибіга подякував Гроссі за рішення направити місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських АЕС.
Це буде "найбільш масштабне розгортання місій МАГАТЕ такого типу". Також подібні заходи - своєчасний крок для забезпечення безпеки на тлі російських ударів по енергосистемі України, впевнений міністр.
Раніше РБК-Україна писало, що Запорізька АЕС наприкінці серпня понад тиждень працювала лише на дизель-генераторах через втрату зовнішнього живлення. Резервів палива на майданчику залишилося орієнтовно на 10 днів.
Крім того, вранці 5 червня на лінії фронту поблизу ЗАЕС набуло чинності локальне припинення вогню. Це було потрібно для ремонту лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії.