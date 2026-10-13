Сибіга: МАГАТЕ направить наймасштабнішу місію на 19 підстанцій українських АЕС

Раніше РБК-Україна писало, що Запорізька АЕС наприкінці серпня понад тиждень працювала лише на дизель-генераторах через втрату зовнішнього живлення. Резервів палива на майданчику залишилося орієнтовно на 10 днів.

Крім того, вранці 5 червня на лінії фронту поблизу ЗАЕС набуло чинності локальне припинення вогню. Це було потрібно для ремонту лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії.