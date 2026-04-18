Сибига: пора снимать не только Ормузскую блокаду, но и "Орбановскую"

Во время переговоров с министрами Австрии, Исландии и Люксембурга глава украинского МИД подчеркнул необходимость быстрых шагов. Приоритетом является получение помощи и усиление давления на агрессора.

"Обменялись мнениями с европейскими коллегами: министрами иностранных дел Австрии, Исландии, Люксембурга. Все отмечают возможности для усиления Европы, которые открылись после выборов в Венгрии. Обсуждали скорейшее разблокирование критически важных решений: 90 млрд евро, 20 санкционный пакет, открытие 6 переговорных кластеров", - сообщил Сибига.

Министр призвал европейских партнеров к решительности. Время для промедлений исчерпано.

"Время снимать не только Ормузскую, но и Орбановскую блокаду. Это пойдет на пользу всем", - подчеркнул глава МИД.

Главный дипломат страны заверил, что Украина больше не только получатель помощи. Сейчас мы становимся ключевым партнером по безопасности в мире. Особенно это заметно после успешных операций в Заливе и активизации контактов со странами Ближнего Востока.

О чем договорились украинские и турецкие дипломаты

Конечно, во время форума поднимались вопросы украино-турецких отношений. Главные результаты переговоров с Турцией:

обсуждение совместных проектов в сферах обороны и энергетики;

реализация договоренностей между Зеленским и Эрдоганом;

возможная организация встречи лидеров в Турции для приближения мира;

развитие трехстороннего формата Украина-Сирия-Турция для новых логистических путей.

Сибига отметил, что украинская оборонная промышленность сейчас вызывает огромный интерес. Наши технологии делают Украину привлекательной для стран Залива, а это новый уровень субъектности.

Дипломатическое наступление на всех континентах

Анталийский форум стал площадкой для "глобальной охоты" за новыми союзниками. Сибига провел десятки встреч с представителями Азии, Африки и Латинской Америки.

На встрече с представителями Сомали было подтверждено уважение к территориальной целостности и углубление дипотношений с Украиной. Сальвадор пригласили в коалицию по возвращению украинских детей. С Египтом обсуждали торговлю и стабильность на Ближнем Востоке.

Ботсвана и Бангладеш: первые шаги к большим совместным экономическим проектам.

Отдельно министр выделил встречи с лидерами Молдовы и Казахстана, а также Вселенским Патриархом Варфоломеем. Все они работают на укрепление позиций Киева.