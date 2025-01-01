Противостояние Китая с Тайванем

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией. Однако Тайбэй отвергает претензии Пекина и заявляет, что только его народ может решать свое будущее, а Китай должен уважать выбор тайваньского народа.

Напряженность в чувствительном Тайваньском проливе оставалась высокой в течение 2024 года, особенно после того, как в мае новым президентом острова стал Лай Чинте, которого Пекин считает "сепаратистом".

Ранее в этом месяце Китай провел большое скопление военно-морских сил вокруг Тайваня, а также в Восточно и Южно-Китайском морях. Маневры прошли после того, как Лай остановился на Гавайях и американской территории Гуам во время тихоокеанского путешествия, которое было раскритиковано Пекином.

Китай, который никогда не отказывался от применения силы для взятия Тайваня под свой контроль, в прошлом году провел два раунда военных учений вокруг острова. В Пекине заявили, что они являются предупреждением против "сепаратистских актов" и пообещали в случае необходимости принять дальнейшие меры.

Си и ранее заявлял, что считает Тайвань "неприкосновенной территорией Китая" и выражал намерение "воссоединить" остров с КНР. Он является наиболее агрессивным в попытке завоевать и аннексировать Тайвань военным путем.

Тайваньский лидер Лай Цинде подтвердил, что Китай считает своим великим национальным делом аннексию и ликвидацию независимости Тайваня.

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