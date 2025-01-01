Сі Цзіньпін знову анонсував "возз'єднання" Тайваню з Китаєм

Протистояння Китаю з Тайванем

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією. Однак Тайбей відкидає претензії Пекіна і заявляє, що лише його народ може вирішувати своє майбутнє, а Китай має поважати вибір тайванського народу.

Напруженість у чутливій Тайванській протоці залишалася високою впродовж 2024 року, особливо після того, як у травні новим президентом острова став Лай Чінте, якого Пекін вважає "сепаратистом".

Раніше цього місяця Китай провів велике скупчення військово-морських сил навколо Тайваню, а також у Східно- та Південно-Китайському морях. Маневри пройшли після того, як Лай зупинився на Гаваях та американській території Гуам під час тихоокеанської подорожі, що була розкритикована Пекіном.

Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття Тайваню під свій контроль, у минулому році провів два раунди військових навчань навколо острова. В Пекіні заявили, що вони є попередженням проти "сепаратистських актів" і пообіцяли у разі необхідності вжити подальших заходів.

Сі й раніше заявляв, що вважає Тайвань "недоторканною територією Китаю" та висловлював намір "возз'єднати" острів із КНР. Він є найбільш агресивним у намаганні завоювати й анексувати Тайвань воєнним шляхом.

Тайванський лідер Лай Цінде підтвердив, що Китай вважає своєю великою національною справою анексію та ліквідацію незалежності Тайваню.

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