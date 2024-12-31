Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся "рука об руку"

Китайское информационное агентство привело цитату Си Цзиньпина о том, что КНР и РФ якобы "всегда движутся вперед рука об руку по правильному пути отказа от альянса, конфронтации и не нацеливания на третью сторону".

Глава Китая добавил, что политическое "взаимное доверие" и стратегическая координация между их странами "постоянно идут на более высокий уровень под стратегическим руководством двух лидеров".

По словам Цзиньпина, китайская и российская стороны "поддерживают друг друга как главы механизма БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в солидарность и сотрудничество между странами Глобального Юга".

Кроме того, лидер КНР заявил о готовности поддерживать "тесные контакты" с Путиным и "общее направление" сотрудничества между странами с целью "продолжения консолидации и углубления китайско-российских связей, которые отличаются постоянной добрососедской дружбой, всесторонней стратегической координацией и взаимовыгодностью сотрудничества".

Отношения между Китаем и РФ

Ранее сообщалось, что 21 марта 2023 года Си Цзиньпин и Путин договорились об "углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества" и заявили, что отношения между Китаем и РФ вступают "в новую эру".

Однако, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российскому диктатору на переговорах с лидером КНР не удалось добиться желаемого партнерства.

Также напомним, что Путин и Си Цзиньпин время от времени совершают визиты друг к другу после широкомасштабного вторжения России в Украину. Так, например, недавно посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов рассказал, что глава КНР планирует посетить РФ в 2025 году.

Добавим, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Китай регулярно декларирует свою якобы "нейтральную" позицию.

В то же время сообщается, что КНР продолжает оказывать России поддержку и помогает обходить международные санкции.