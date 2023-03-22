ISW: Путину на переговорах с Си Цзиньпином не удалось добиться желаемого партнерства
Российский диктатор Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он мог надеяться.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В совместном заявлении КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое подписали Путин и Си 21 марта, излагаются различные двусторонние намерения и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга, среди прочих дипломатических обещаний.
Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, продолжают считать аналитики ISW.
Си похвалил Путина, подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.
"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", - обращают внимание эксперты.
Председатель КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся добиться в ходе переговоров, говорится в публикации.
В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, и которого желает. А Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.
При этом глава Кремля заявил о том, что у РФ и Китая состоялся "весьма содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений.
"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", - отмечают в ISW.
Напомним, 21 марта в РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин не передавать оружие Москве.
Добавим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал убеждение, что Китай не предоставит РФ оружие, потому что в этом нет смысла. Также перед этим он заявлял, что в китайском "мирном плане" нет логики.
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