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Корабли Китая проникли в "закрытую акваторию" Тайваня, там отреагировала береговая охрана

Понедельник 14 октября 2024 16:40
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Корабли Китая проникли в "закрытую акваторию" Тайваня, там отреагировала береговая охрана Иллюстративное фото: корабли Китая проникли в "закрытую акваторию" Тайваня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Несколько кораблей морской полиции КНР прошли через закрытую для судоходства акваторию в районе архипелага Мацзу. На это отреагировала береговая охрана Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.

По данным СМИ, четыре китайских корабля береговой охраны вошли в контролируемые Тайванем "ограниченные воды" у островов Мацу. Это произошло после того, как Народно-освободительная армия Китая объявила о начале учений "Общий меч-2024B" вокруг Тайваня.

Береговая охрана Тайваня заявила, что обнаружила два корабля береговой охраны Китая к западу от острова Нанган и еще два севернее острова Дуньин. После этого китайские корабли вошли в запрещенные воды у Мацу. Поэтому Тайвань отправил в ответ четыре патрульных судна, чтобы отслеживать и преследовать нарушителей.

Отмечается, что в этом году это уже 44 случай, когда Китай нарушает контролируемые Тайванем воды у его отдаленных островов. В этой связи Тайвань создал специальную группу для реагирования на "аномальные" действия китайской береговой охраны.

Реакция тайваньской стороны

Как заявлял представитель службы безопасности Тайваня, Китай практикует блокировку портов острова и международных судоходных путей, а также отпор возможного прибытия иностранных войск.

13 октября Тайвань сообщил, что китайская авианосная группа плывет на юг через канал Баши. В мае Китай проводил обучение "Joint Sword-2024A" вокруг Тайваня после инаугурации Лая, назвав их "наказанием" за сепаратистские заявления.

Также сообщалось, что в конце сентября Тайвань объявил полную боеготовность из-за запуска Китаем баллистических ракет.

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