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Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним на регіональному саміті в Середній Азії, - WSJ

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує у вересні відправитися в Центральну Азію, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і главами держав регіону на саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Повідомляється, що глава Китаю додав зустріч в свій календар поїздок після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила візит на Тайвань. У Пекіні він викликав побоювання щодо випадкового військового зіткнення.

Раніше ми писали, що китайські чиновники готують візит глави КНР Сі Цзіньпіна в Південно-Східну Азію в листопаді. Там він може особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Візит Пелосі на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 серпня незважаючи на погрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Тоді Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

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