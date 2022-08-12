Байден вперше як президент може зустрітися з главою Китая, - WSJ

Китайські чиновники готують візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Південно-Східної Азії у листопаді. Там він може особисто зустрітися із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

Зазначається, що візит стане першою міжнародною поїздкою китайського лідера за майже три роки та його першою особистою зустріччю з Байденом після інавгурації американського лідера.

Офіційні особи, залучені у підготовку візиту, сказали, що Сі Цзіньпін спершу завершить з'їзд партії, а потім, ймовірно, візьме участь у саміті лідерів країн G20 на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Очікується, що звідти лідер Китаю поїде до Бангкоку, столиці Таїланду, щоб взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зустріч лідерів США і КНР може відбутися на одного з самітів.

Востаннє Сі Цзіньпін покидав Китай у січні 2020 року під час державного візиту до М’янми. Цього року він відвідав Гонконг, щоб відзначити 1 липня річницю повернення території під суверенітет Китаю 25 років тому.

Зазначають, що самоізоляція пана Сі протягом останніх двох років була зумовлена ​​занепокоєнням щодо Covid-19.

Телефонна розмова Байдена і Сі Цзіньпіна

Офіційний представник Білого дому сказав, що два лідери обговорили можливу особисту зустріч під час телефонної розмови наприкінці липня та домовилися, щоб їхні команди з’ясували деталі. Чиновник відмовився повідомити подробиці про час і місце.

Також лідери обговорили конфлікт між країнами, який виник через Тайвань.

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