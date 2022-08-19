Си Цзиньпин встретится с Путиным на региональном саммите в Средней Азии, - WSJ

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует в сентябре отправиться в Центральную Азию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главами государств региона на саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Сообщается, что глава Китая добавил встречу в свой календарь поездок после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. В Пекине он вызвал опасения касательно случайного военного столкновения.

Ранее мы писали, что китайские чиновники готовят визит главы КНР Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию в ноябре. Там он может лично встретиться с президентом США Джо Байденом.

Визит Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Тогда Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

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