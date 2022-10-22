Си Цзиньпин добился избрания на третий пятилетний срок, укрепив свою власть в Китае

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Съезд назначил 69-летнего Си Цзиньпина на третий пятилетний срок руководства, который укрепит его место в качестве самого могущественного правителя Китая со времен Мао Цзэдуна, лидера-основателя КНР.

Поправки уставу партии определяют Си как "основного" лидера партии и закрепляют его идеи в качестве руководящих принципов будущего развития Китая. "Две гарантии" обеспечивают "основной" статус Си в партии и централизованную власть партии над Китаем.

Другая поправка закрепила в уставе партии "развитие боевого духа, укрепление боеспособности".

При этом в новом Центральном комитете Компартии Китая отсутствуют два ключевых чиновника, не имеющих тесных связей с лидером. В состав нового ЦК партии, состоящего из 205 членов, не вошли уходящий премьер-министр Ли Кэцян и бывший руководитель партии провинции Гуандун Ван Ян, который рассматривался как потенциальная замена на посту премьер-министра.

Аналитики говорят, что их отсутствие связано с тем, что в состав постоянного комитета Политбюро, состоящего из семи членов, который будет представлен в воскресенье, вероятно, входят люди, близкие к Си.

"Главная тема этого съезда, как видно из поправки к конституции и доклада, - подчеркнуть основной статус Си. С этим съездом авторитет Си еще больше возрастет. В будущем мы увидим большую концентрацию власти вокруг Си и вокруг центра", — сказал Чен Ган, старший научный сотрудник Института Восточной Азии в Сингапуре.

Ли, который в марте уйдет с поста премьер-министра, и Ван, который возглавляет Народную политическую консультативную конференцию Китая, по 67 лет, и, следовательно, в соответствии с возрастными нормами Китая они имеют право проработать еще пять лет в Постоянном комитете.

Ни у кого из них нет давних связей с Си, который, согласно аналитикам и сообщениям СМИ, вероятно, внесет в Постоянный комитет четыре новых человека

Ли и Ван связаны с Коммунистической лигой молодежи, когда-то влиятельной группой, которая, по словам экспертов, потеряла власть при Си.

Премьеру поручено курировать вторую по величине экономику мира, хотя широко распространено мнение, что влияние этой должности уменьшилось, поскольку Си неуклонно укреплял контроль в течение своего десятилетия у власти.