Бывшего главу Китая публично выпроводили со съезда коммпартии (видео)
Бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао вывели с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии в субботу, 22 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, 79-летний Ху Цзиньтао сидел в первом ряду в Большом зале народных собраний в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из сотрудников обслуживающего персонала с целью вывести из помещения.
Но, по данным журналистов, сначала чиновник не хотел уходить со своего места, но его силой подняли, взяв за руку.
Как отмечается в статье, после того, как Ху Цзиньтао поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь.
После короткого разговора экс-глава Китая, все же, ушел, по пути сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна - оба кивнули.
"Обстоятельства ухода Ху не ясны", - отмечают журналисты.
CNN отмечает, что Си Цзинпинь положил руку на документ, к которому пытался дотянуться Ху Цзиньтао. Кроме того, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу пытался встать с места и вмешаться в разговор, но коллега Ван Хунин, сидящий рядом, потянул его за пиджак.
Как сообщалось, Коммунистическая партия Китая завершила свой съезд, который проходит дважды за десятилетие, утвердив поправки, укрепляющие власть Си Цзиньпина.
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