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Бывшего главу Китая публично выпроводили со съезда коммпартии (видео)

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Китай, Суббота 22 октября 2022 15:07
Бывшего главу Китая публично выпроводили со съезда коммпартии (видео) Фото: Ху Цзиньтао публично выпроводили со съезда коммпартии (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао вывели с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии в субботу, 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, 79-летний Ху Цзиньтао сидел в первом ряду в Большом зале народных собраний в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из сотрудников обслуживающего персонала с целью вывести из помещения.

Но, по данным журналистов, сначала чиновник не хотел уходить со своего места, но его силой подняли, взяв за руку.

Как отмечается в статье, после того, как Ху Цзиньтао поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь.

После короткого разговора экс-глава Китая, все же, ушел, по пути сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна - оба кивнули.

"Обстоятельства ухода Ху не ясны", - отмечают журналисты.

CNN отмечает, что Си Цзинпинь положил руку на документ, к которому пытался дотянуться Ху Цзиньтао. Кроме того, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу пытался встать с места и вмешаться в разговор, но коллега Ван Хунин, сидящий рядом, потянул его за пиджак.

Как сообщалось, Коммунистическая партия Китая завершила свой съезд, который проходит дважды за десятилетие, утвердив поправки, укрепляющие власть Си Цзиньпина.

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