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Генсек НАТО назвал главного поджигателя войны России против Украины

Украина, Пятница 06 сентября 2024 13:54
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Генсек НАТО назвал главного поджигателя войны России против Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенгберг (Getty Images)
Автор: Мусиенко Александр

Китай должен прекратить поддержку войны России против Украины. Помощь Пекина стала главным фактором продолжения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", - заявил Столтенберг журналистам в Осло

Столтенберг предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны против Украины может негативно сказаться на его интересах и репутации.

"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", - сказал он.

Враждебный Китай

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, Китаю как посреднику при возможных переговорах между Украиной и Россией доверяют только 22% украинцев. Почти две трети (62%) не готовы доверить Пекину такое посредничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в июле, что не хочет, чтобы Китай, у которого с Россией партнерство "без ограничений", выступал в качестве посредника, но выразил надежду что Пекин окажет большее давление на Москву, чтобы положить конец войне.

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