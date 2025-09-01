RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Си Цзиньпин представит на саммите ШОС сценарий мирового устройства после войны, - СМИ

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) усилить роль в обеспечении региональной безопасности и развития, заявив, что Пекин готов поддерживать развивающиеся страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как пишет издание, выступая на приветственном банкете в северном городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС, китайский лидер отметил, что объединение стало "важной силой в продвижении нового типа международных отношений".

"Сейчас мир переживает столетние изменения ускоренными темпами, и нестабильные, неопределенные и непредсказуемые факторы значительно усилились. Шанхайская организация сотрудничества несет еще большую ответственность за поддержание мира и стабильности, а также за развитие и процветание всех стран", - заявил Си.

Его слова прозвучали на фоне стремления Китая закрепить свой статус ключевого игрока среди стран Глобального Юга.

Аналитики считают, что саммит дает Пекину шанс усилить солидарность с развивающимися государствами и заручиться поддержкой в изменении международного порядка.

"ШОС должна внести весомый вклад в развитие солидарности между государствами-членами, объединив усилия стран Южного полушария для общего прогресса цивилизации", - отметил Си.

Накануне он провел ряд встреч с лидерами мира, в частности премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главами Армении и Беларуси.

Си подчеркнул необходимость углубления доверия, активизации многостороннего сотрудничества и "настоящего многостороннего подхода".

Отдельное внимание привлекла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Си тепло поприветствовал его двумя руками и уделил значительно больше времени, чем другим лидерам.

Путин прибыл с большой делегацией на четырехдневный визит, который в Кремле назвали "беспрецедентным". Ожидается, что во время поездки будут объявлены новые соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, Си встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявив, что Китай является "источником стабильности и определенности" в условиях глобальных изменений и выступает за восстановление авторитета Организации Объединенных Наций.

Участие в саммите принимают около 30 мировых лидеров и представителей международных организаций.

В МИД Китая назвали событие "крупнейшим в истории ШОС" и одним из ключевых для дипломатии Пекина в 2025 году.

Ожидается, что участники примут ряд документов по углублению сотрудничества в сферах безопасности, экономики и культуры.

 

Саммит ШОС

Как известно, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На него приглашены более 20 мировых лидеров.

В частности, на саммит прибыл российский диктатор Владимир Путин, где пробудет четыре дня. В Тяньцзине его лично встретил китайский лидер Си Цзиньпин.

3 сентября Китай проведет грандиозный военный парад, демонстрируя свою военную мощь. Парад проведут в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. В рамках мероприятия страна обещает показать новейшие образцы вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВойна в Украине