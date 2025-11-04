RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря телефоны Xiaomi президенту Кореи

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Во время саммита АТЭС в Южной Корее лидер Китая Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну смартфоны Xiaomi и предложил ему "проверить, есть ли бэкдор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

Во время саммита АТЭС произошла необычная для китайского лидера Си Цзиньпина сцена - глава КНР позволил себе шутку на тему, которая обычно вызывает напряжение в международных отношениях: кибербезопасность и шпионаж.

Обмен подарками

Как сообщают журналисты, во время обмена подарками между Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, китайский лидер передал коллеге пару смартфонов Xiaomi, оснащенных экранами корейского производства.

Ли Чжэ Мён, принимая подарок, спросил с улыбкой: "А линия связи безопасна?"

После этого Си Цзиньпин, известный своей сдержанностью и редким чувством юмора на публике, рассмеялся после перевода слов Ли и ответил: "Проверьте, нет ли там бэкдора".

Эта шутка, которая намекала на подозрения относительно возможных "черных ходов" в китайских гаджетах, вызвала смех и аплодисменты среди присутствующих.

По словам представителя Ли Чжэ Мёна, Ким Нам Чжуна, данный момент юмора между лидерами свидетельствует о теплой атмосфере встречи.

"От церемоний приветствия до культурных выступлений - оба лидера имели возможность несколько раз пообщаться и найти общий язык. Если бы не это, такая шутка была бы невозможна", - сказал Ким.

Момент сразу попал в телекамеры и стал вирусным в Южной Корее, где СМИ назвали инцидент "редким проявлением человечности китайского лидера".

Кстати, Си Цзиньпин также получил в подарок от Ли Чжэ Мёна - резную доску для игры в го и инкрустированный перламутром поднос. Китайский лидер, который является заядлым игроком в древнюю игру, назвал подарок "изысканным".

Обмен подарками состоялся на полях саммита АТЭС в городе Гьонгджу - это первый визит Си Цзиньпина в Южную Корею за более чем десять лет. Встреча лидеров символизировала стремление обеих стран к улучшению диалога после периода охлаждения в двусторонних отношениях.

Чувствительная тема безопасности китайских технологий

Отметим, что несмотря на легкий тон разговора, тема безопасности китайских технологий остается одной из самых чувствительных в международной политике. США неоднократно предостерегали своих союзников, что китайские смартфоны и приложения могут содержать "бэкдоры" - скрытые функции, которые позволяют удаленный доступ к данным пользователей.

Пекин постоянно отвергает такие обвинения, называя их политическими манипуляциями.

 

Напомним, лидеры Китая и Южной Кореи провели первые за 11 лет тайные переговоры, возобновляя двусторонний диалог.

При этом Китай считает, что торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться основой отношений с США, подчеркивая важность совместных усилий Пекина и Вашингтона для решения глобальных вызовов и укрепления стабильности в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСи Цзиньпинь