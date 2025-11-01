ua en ru
Новый баланс сил в Азии? Китай и Южная Корея налаживают сотрудничество

Суббота 01 ноября 2025 06:53
Фото: Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Лидеры Китая и Южной Кореи проведут первые за 11 лет тайные переговоры, возобновляя двусторонний диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Так, в субботу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее президент Китая Си Цзиньпин проведет переговоры с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мином.

Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Ли в должность в июне 2025 года и первый визит Си в Сеул за последние 11 лет.

Переговоры будут проходить на фоне углубления отношений между Сеулом и Вашингтоном, ведь накануне Южная Корея и США заключили масштабное соглашение о торговле и инвестициях, по которому корейские компании ежегодно будут вкладывать миллиарды долларов в американскую экономику.

В то же время экономические и торговые отношения Южной Кореи с Китаем ослабли, что оставляет Сеул в сложной ситуации посреди противостояния между США и КНР.

Главные темы встречи

Особое внимание во время встречи Ли Чжэ Мина будет уделено Северной Корее, ведь Китай остается главным союзником Пхеньяна, обеспечивая экономическую поддержку страны, тогда как США и их союзники удерживают санкции. Во время предыдущих переговоров Си Цзиньпин принимал лидеров России и Северной Кореи, что подтверждает стратегическое значение Пекина для региона.

Экономическая ситуация также затрудняет балансировку Южной Кореи: страна имеет растущий торговый профицит с США, но постоянный дефицит в торговле с Китаем.

В то же время китайские санкции против южнокорейской компании Hanwha Ocean из-за планов инвестировать в американскую морскую промышленность подчеркивают тонкую грань между экономическими интересами и геополитическими рисками.

Ли Чжэ Мин стремится поддерживать равновесие в отношениях между двумя великими державами, одновременно обеспечивая экономическую и оборонную безопасность Южной Кореи. Его переговоры с Си Цзиньпином могут стать важным шагом в восстановлении экономического и политического диалога между Сеулом и Пекином после лет напряженности и торговых конфликтов.

К слову, Китай считает, что торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться основой отношений с США, подчеркивая важность совместных усилий Пекина и Вашингтона для решения глобальных вызовов и укрепления стабильности в мире.

