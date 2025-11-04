Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, даруючи телефони Xiaomi президенту Кореї

Під час саміту АТЕС відбулася незвична для китайського лідера Сі Цзіньпіна сцена - глава КНР дозволив собі жарт на тему, яка зазвичай викликає напруження у міжнародних відносинах: кібербезпеку та шпигунство.

Обмін подарунками

Як повідомляють журналісти, під час обміну подарунками між Сі Цзіньпіном та президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, китайський лідер передав колезі пару смартфонів Xiaomi, оснащених екранами корейського виробництва.

Лі Чже Мьон, приймаючи подарунок, запитав із посмішкою: "А лінія зв’язку безпечна?"

Після цього Сі Цзіньпін, відомий своєю стриманістю та рідкісним почуттям гумору на публіці, розсміявся після перекладу слів Лі і відповів: "Перевірте, чи немає там бекдору".

Цей жарт, який натякав на підозри щодо можливих "чорних ходів" у китайських гаджетах, викликав сміх та оплески серед присутніх.

За словами представника Лі Чже Мьона, Кім Нам Чжуна, даний момент гумору між лідерами свідчить про теплу атмосферу зустрічі.

"Від церемоній привітання до культурних виступів - обидва лідери мали змогу кілька разів поспілкуватися й знайти спільну мову. Якби не це, такий жарт був би неможливим", - сказав Кім.

Момент одразу потрапив у телекамери та став вірусним у Південній Кореї, де ЗМІ назвали інцидент "рідкісним проявом людяності китайського лідера".

До речі, Сі Цзіньпін також отримав у подарунок від Лі Чже Мьона - різьблену дошку для гри в ґо та інкрустований перламутром піднос. Китайський лідер, який є завзятим гравцем у стародавню гру, назвав подарунок "вишуканим".

Обмін подарунками відбувся на полях саміту АТЕС у місті Гьонгджу - це перший візит Сі Цзіньпіна до Південної Кореї за понад десять років. Зустріч лідерів символізувала прагнення обох країн до покращення діалогу після періоду охолодження у двосторонніх відносинах.

Чутлива тема безпеки китайських технологій

Зазначимо, що попри легкий тон розмови, тема безпеки китайських технологій залишається однією з найчутливіших у міжнародній політиці. США неодноразово застерігали своїх союзників, що китайські смартфони та додатки можуть містити "бекдори" - приховані функції, які дозволяють віддалений доступ до даних користувачів.

Пекін постійно відкидає такі звинувачення, називаючи їх політичними маніпуляціями.