Си Цзиньпин предупредил Байдена о намерении "воссоединить Китай с Тайванем", - NBC

Глава КНР Си Цзиньпин прямо сказал президенту США Джо Байдену, что будет стремиться "воссоединить Тайвань с материковым Китаем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

"Си сказал Байдену на групповой встрече (на саммите в Сан-Франциско - ред.), на которой присутствовали около 12 американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает захватить Тайвань мирным путем, а не силой", - говорится в материале.

Также лидер Китая сослался на публичные прогнозы военных лидеров США, которые говорят, что Си Цзиньпин планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году. Он заявил Байдену, что они были неправы, поскольку он не устанавливал временных рамок.

"Китайские чиновники также перед саммитом попросили Байдена после встречи сделать публичное заявление о том, что США поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Белый дом отклонил запрос Китая", - пишет NBC.

Почему Китай может не напасть на Тайвань

Си Цзиньпин, который поставил цель удвоить размер китайской экономики к 2035 году, также заявил, что "мы должны продолжать считать экономическое развитие нашей главной задачей".

Некоторые эксперты считают сомнительным, что Китай нападет на Тайвань, если он не провозгласит независимость, поскольку военный конфликт, скорее всего, помешает Пекину достичь своих экономических целей.

По словам американских чиновников, во время саммита в Сан-Франциско Си Цзиньпин выразил обеспокоенность по поводу кандидатов, которые баллотируются на пост президента Тайваня на выборах в следующем месяце. По их словам, Си также отметил влияние, которое США оказывают на Тайвань.

Когда Байден попросил Китай уважать избирательный процесс на Тайване, Си ответил, что мир - это хорошо, но что Китаю необходимо в конечном итоге двигаться к урегулированию.

Байден поддерживает политику "одного Китая"

NBC пишет, что после саммита Байден подтвердил давнюю политику США.

"Мы придерживаемся соглашения о том, что существует политика "одного Китая". Я не собираюсь это менять. Это не изменится", - сказал Байден.

Китайский чиновник Хуа Чуньин, который присутствовал на встрече, позже написал, что Си сказал Байдену и другим американским чиновникам, что "тайваньский вопрос остается самым важным и самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях".

Угроза войны Тайваня с Китаем

Одна из главных причин конфликта между Китаем и США - будущее острова Тайвань. Пекин рассматривает его как сепаратистскую провинцию и пытается восстановить над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань.