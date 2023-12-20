Сі Цзіньпін попередив Байдена про намір "возз'єднати Китай із Тайванем", - NBC

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

"Сі сказав Байдену на груповій зустрічі (на саміті в Сан-Франциско - ред.), на якій були присутні близько 12 американських і китайських чиновників, що Китай воліє захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою", - йдеться в матеріалі.

Також лідер Китаю послався на публічні прогнози військових лідерів США, які кажуть, що Сі Цзіньпін планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 році. Він заявив Байдену, що вони були неправі, оскільки він не встановлював часових рамок.

"Китайські чиновники також перед самітом попросили Байдена після зустрічі зробити публічну заяву про те, що США підтримують мету Китаю щодо мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив запит Китаю", - пише NBC.

Чому Китай може не напасти на Тайвань

Сі Цзіньпін, який поставив за мету подвоїти розмір китайської економіки до 2035 року, також заявив, що "ми маємо й далі вважати економічний розвиток нашим головним завданням".

Деякі експерти вважають сумнівним, що Китай нападе на Тайвань, якщо він не проголосить незалежність, оскільки військовий конфлікт, найімовірніше, завадить Пекіну досягти своїх економічних цілей.

За словами американських чиновників, під час саміту в Сан-Франциско Сі Цзіньпін висловив занепокоєння з приводу кандидатів, які балотуються на пост президента Тайваню на виборах наступного місяця. За їхніми словами, Сі також наголосив на впливі, який США чинять на Тайвань.

Коли Байден попросив Китай поважати виборчий процес на Тайвані, Сі відповів, що мир - це добре, але що Китаю необхідно в кінцевому підсумку рухатися до врегулювання.

Байден підтримує політику "одного Китаю"

NBC пише, що після саміту Байден підтвердив давню політику США.

"Ми дотримуємося угоди про те, що існує політика "одного Китаю". Я не збираюся це змінювати. Це не зміниться", - сказав Байден.

Китайський чиновник Хуа Чуньїн, який був присутній на зустрічі, пізніше написав, що Сі сказав Байдену та іншим американським чиновникам, що "тайванське питання залишається найважливішим і найчутливішим питанням у китайсько-американських відносинах".

Загроза війни Тайваню з Китаєм

Одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - майбутнє острова Тайвань. Пекін розглядає його як сепаратистську провінцію і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

У листопаді китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.