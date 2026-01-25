Си Цзиньпин начал масштабную чистку армии: под следствием главные генералы Китая

Как пишет издание, под следствие попал генерал Чжан Юся - старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армии. Его подозревают в "серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов".

Вместе с Чжаном расследуют и деятельность генерала Лю Чжэньли - начальника Объединенного штаба вооруженных сил КНР, который отвечал за планирование боевых действий и военные операции. Его также обвиняют в нарушении партийных и государственных норм.

Удар по элите модернизации армии

Чжан Юся и Лю Чжэньли были ключевыми фигурами в программе модернизации китайских вооруженных сил и принадлежали к немногим генералам с реальным боевым опытом. Их устранение свидетельствует о решимости Си Цзиньпина очистить армию от офицеров, которых в Пекине считают коррумпированными или политически нелояльными.

За последние годы в Китае были отстранены десятки высокопоставленных чиновников армии и оборонной промышленности. Это ставит под сомнение способность Пекина быстро создать боеспособные силы, которые могли бы на равных противостоять Западу.

Жесткая публичная критика

Официальная газета Народно-освободительной армии Китая опубликовала резкую редакционную статью, в которой обвинила Чжана и Лю в подрыве авторитета Си Цзиньпина. Издание заявило, что их действия способствовали коррупции, политическим проблемам в войсках и ослабили контроль Компартии над армией.

"Их неправомерные действия имели чрезвычайно негативное влияние на партию, нацию и вооруженные силы", - отметили в публикации.