Си Цзиньпин поддержал продление "зерновой сделки"

Глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал продление "зерновой сделки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечают в ведомстве, в ходе переговоров Зеленский выразил готовность нашей страны оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности. При этом он отметил, что украинские порты заблокированы Россией, а с ними и экспортные пути.
"В этом контексте стороны выразили общую поддержку необходимости надлежащей имплементации и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы. Владимир Зеленский проинформировал о реализации глобальной гуманитарной программы "Зерно из Украины", - уточняют в ОП.
Напомним, сегодня, 26 апреля, состоялись первые переговоры Зеленского и Си Цзиньпина с начала полномасштабной войны.
В ходе обсуждений президент Украины заявил о намерении освободить Крым от российских оккупантов.
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