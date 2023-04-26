Вполне соответствует уставу ООН. Зеленский сказал Си Цзиньпину о намерении освободить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит освобождать свои территории от российских захватчиков, в пределах международно признанных границ 1991 года, в том числе, с Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Ситуация на фронте сложная, однако мы стоим. И будем и в дальнейшем освобождать нашу землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН", - заявил он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Отметим, что недавно посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик. Также он заявил, что Крым был "российский поначалу".

Высказывания китайского дипломата подвергли резкой критике в Европе и Украине. После огласки в Китае удалили скандальное интервью и подчеркнули, что уважают суверенитет всех стран.

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