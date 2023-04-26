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Сі Цзіньпін підтримав продовження "зернової угоди"

Фото: Сі Цзіньпін, голова КНР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтримав продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, під час переговорів Зеленський висловив готовність нашої країни залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. При цьому він зазначив, що українські порти заблоковані Росією, а з ними і експортні шляхи.

"У цьому контексті сторони висловили загальну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України", - уточнюють в ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, відбулися перші переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна з початку повномасштабної війни.

Під час обговорень президент України заявив про намір звільнити Крим від російських окупантів.

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