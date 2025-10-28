Си Цзиньпин нацелился склонить Трампа к ослаблению поддержки Тайваня

Лидер Китая Си Цзиньпин в четверг встретится с президентом США Дональдом Трампом в Южной Корее. Основной целью переговоров станет обсуждение Тайваня и торговых отношений между двумя странами.

По информации The New York Times, китайская сторона будет стремиться убедить Трампа смягчить поддержку Тайваня со стороны США, что могло бы укрепить позицию Пекина на международной арене.

Фокус на торговле

Трамп заявил, что на встрече хочет сосредоточиться на торговых вопросах, даже если Си Цзиньпин будет поднимать тему Тайваня.

Президент США отметил, что Тайвань недостаточно вкладывается в собственную оборону и занимает доминирующее положение в производстве полупроводников, что, по его мнению, требует пересмотра подхода США.

Давление по Тайваню

Аналитики отмечают, что китайские чиновники могут использовать встречу для того, чтобы заставить Трампа уточнить позицию США по Тайваню.

Ожидается, что Си попытается добиться, чтобы США публично заявили о непризнании независимости острова, что соответствовало бы позиции предыдущих администраций и было бы одобрено Пекином.

Стратегическая значимость встречи

Эксперты считают, что результаты переговоров могут определить будущую динамику отношений между США и Китаем. Стороны попытаются сбалансировать торговые интересы с геополитическими вопросами, включая безопасность Тайваня и полупроводниковую отрасль.

Итоги встречи могут стать важным индикатором того, как США будут выстраивать стратегию в Азии в ближайшие годы.