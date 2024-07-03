Си Цзиньпин может прекратить войну России "одним телефонным звонком", - президент Финляндии

"Россия сейчас настолько зависит от Китая… Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", — сказал 56-летний Стубб в интервью в Хельсинки во вторник.

"Если бы он сказал: "Время начать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У нее бы не было другого выбора», — считает Стубб.

При этом он убежден, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", — сказал президент Финляндии.

Он высказал свое несогласие с предложением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь против российских оккупантов, пытающихся захватить украинские территории, и начать переговоры с кровавым диктатором Владимиром Путиным.

"На данный момент не может быть и речи о том, чтобы настаивать на прекращении огня, необходимы настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия, — это сила. И поэтому чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее мы закончим войну", - сказал Стубб.

Он призвал Европу усилить поддержку Украины, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал. По словам Стубба, Украине нужна как материальная помощь, в том числе финансовая, так и политическая поддержка, включая укрепление пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.

Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", объединив заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу, сказал он. В дополнение к государственному финансированию Стубб призвал Европейский инвестиционный банк, вице-президентом которого он ранее был, выйти за рамки своих красных линий и начать проявлять более «бычью» позицию в финансировании военной промышленности.

"Еще кое-что, что Европе нужно сделать, — это создать учебник по противодействию гибридным атакам", - сказал президент.