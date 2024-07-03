Сі Цзіньпін може припинити війну Росії "одним телефонним дзвінком", - президент Фінляндії

"Росія зараз настільки залежить від Китаю... Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", - сказав 56-річний Стубб в інтерв'ю в Гельсінкі у вівторок.

"Якби він сказав: "Час розпочати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У неї не було б іншого вибору», — вважає Стубб.

При цьому він переконаний, що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - сказав президент Фінляндії.

Він висловив свою незгоду із пропозицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь проти російських окупантів, які намагаються захопити українські території, та розпочати переговори з кривавим диктатором Володимиром Путіним.

"Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, необхідні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, — це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми закінчимо війну", – сказав Стубб.

Він закликав Європу посилити підтримку України та нарощувати свій власний оборонний потенціал. За словами Стубба, Україні потрібна як матеріальна допомога, зокрема фінансова, так і політична підтримка, включаючи зміцнення шляху до членства як у ЄС, так і до НАТО.

Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", об'єднавши замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу, сказав він. Стубб також закликав Європейський інвестиційний банк, віце-президентом якого він раніше був, вийти за межі своїх червоних ліній і почати виявляти більш "бичу" позицію у фінансуванні військової промисловості.

"Ще дещо, що Європі потрібно зробити, - це створити підручник із протидії гібридним атакам", - сказав президент.