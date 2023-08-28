Быстро и в один момент. У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине

Война в Украине закончится "быстро и в один момент". При этом вряд ли придется отвоевывать каждый километр кровью, потому что при определенных условиях "события будут приобретать другой вид".

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось", - заверил он.

По словам Подоляка, дело в том, что вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - говорит он.

По мнению Подоляка, убийство основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта - это только "выигрыш времени".

Смерть Пригожина

23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого находились 10 человек, в том числе и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Ранее Подоляк заявлял, что авария с самолетом руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является уроком всем, кто верит в возможность переговорного процесса с российским диктатором Владимиром Путиным. Напомним, ранее Пригожин инициировал бунт с участием "вагнеровцев" в России, не дойдя до Москвы 200 км.

Подробнее об аварии, в которой погиб Пригожин - читайте в материале РБК-Украина.