Швидко і в один момент. У Зеленського спрогнозували закінчення війни в Україні

Війна в Україні закінчиться "швидко і в один момент". При цьому навряд чи доведеться відвойовувати кожен кілометр кров‘ю, бо при певних умовах "події набуватимуть іншого вигляду".

"Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент - так само, як і почалося", - запевнив він.

За словами Подоляка, річ у тому, що наразі уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він "іще не програв війну".

"У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму", - каже він.

На думку Подоляка, вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та підготовка нової мобілізації у Росії для насичення фронту - це лише "виграш часу".

Смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області Росії розбився літак, на борту якого перебували 10 осіб, у тому числі й засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Раніше Подоляк заявляв, що аварія з літаком керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є уроком для всіх, хто вірить у можливість переговорного процесу з російським диктатором Володимиром Путіним. Нагадаємо, раніше Пригожин ініціював бунт за участю "вагнерівців" у Росії, не дійшовши до Москви 200 км.

Детальніше про аварію, в якій загинув Пригожин - читайте у матеріалі РБК-Україна.