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"Местные" водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцев

Вторник 29 апреля 2025 15:58
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"Местные" водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцев Украина и Латвия планируют признавать водительские удостоверения друг друга (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины одобрил проект важного соглашения с правительством Латвийской Республики. Речь идет о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что именно может измениться для украинцев в Латвии

По словам Мельничука, во время сегодняшнего заседания правительства был одобрен "проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений".

&quot;Местные&quot; водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцев&quot;Местные&quot; водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцевИнформация от Мельничука об одобрении проекта соглашения (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко также не обошел вниманием такое решение чиновников.

"Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга", - подчеркнул он в своем Telegram.

Это, по его словам, означает:

  • что украинцы смогут обменивать водительские права в Латвии - без повторной сдачи экзаменов;
  • что латвийцы смогут обменивать водительские права в Украине - на аналогичных условиях.

&quot;Местные&quot; водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцевПубликация Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Стоит отметить, что в Главном сервисном центре МВД об этой инициативе сообщили еще в октябре 2023 года.

"Сейчас водителям из Украины, которые проживают в Латвии более года, необходимо сдавать теоретический и практический экзамены, чтобы получить латвийское водительское удостоверение", - рассказали гражданам.

В ГСЦ добавили, что в будущем процедура станет значительно проще.

"После заключения соглашения обмен украинского водительского удостоверения на латвийское будет происходить без подтверждения навыков управления транспортным средством", - объяснили украинцам.

Следовательно, после того, как соглашение начнет "работать", украинцы в Латвии будут освобождены от:

  • сдачи теоретических экзаменов;
  • сдачи практических экзаменов.

"Аналогичные условия будут применяться и к гражданам Латвии, проживающим на территории Украины", - подытожили в Главном сервисном центре МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением.

Читайте также, в каких 44 странах мира украинское водительское удостоверение "не работает" и как можно получить международное.

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