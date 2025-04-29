"Местные" водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцев

Кабинет министров Украины одобрил проект важного соглашения с правительством Латвийской Республики. Речь идет о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что именно может измениться для украинцев в Латвии

По словам Мельничука, во время сегодняшнего заседания правительства был одобрен "проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений".

Информация от Мельничука об одобрении проекта соглашения (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко также не обошел вниманием такое решение чиновников.

"Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга", - подчеркнул он в своем Telegram.

Это, по его словам, означает:

что украинцы смогут обменивать водительские права в Латвии - без повторной сдачи экзаменов;

что латвийцы смогут обменивать водительские права в Украине - на аналогичных условиях.

Публикация Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Стоит отметить, что в Главном сервисном центре МВД об этой инициативе сообщили еще в октябре 2023 года.

"Сейчас водителям из Украины, которые проживают в Латвии более года, необходимо сдавать теоретический и практический экзамены, чтобы получить латвийское водительское удостоверение", - рассказали гражданам.

В ГСЦ добавили, что в будущем процедура станет значительно проще.

"После заключения соглашения обмен украинского водительского удостоверения на латвийское будет происходить без подтверждения навыков управления транспортным средством", - объяснили украинцам.

Следовательно, после того, как соглашение начнет "работать", украинцы в Латвии будут освобождены от:

сдачи теоретических экзаменов;

сдачи практических экзаменов.

"Аналогичные условия будут применяться и к гражданам Латвии, проживающим на территории Украины", - подытожили в Главном сервисном центре МВД.