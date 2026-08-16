Скорость свыше 350 км/ч: в РФ показали модернизированный реактивный дрон БМ-35

Скорость, вроде бы недостижимая для перехватчиков

По словам российских операторов, запуск БМ-35 не нуждается в сложной подготовке — дрон поднимают в воздух в считанные минуты с любого участка местности с помощью мобильной платформы. Как говорят россияне, оператор может управлять дроном на любом участке траектории полета, то есть по существу в режиме FPV, при этом украинские средства РЭБ якобы на сигнал не влияют.

Боевая часть дрона весит 10 килограммов, а дальность полета превышает 200 километров, что, по утверждению операторов, позволяет поражать цели в глубоком тылу.

Заявленная скорость - более 350 км/ч, из-за чего, как утверждают россияне, украинские перехватчики не успевают за аппаратом.

Подготовку всех комплектующих осуществляют заранее на складе, а непосредственно на позиции остается собрать дрон, установить боечасть и запустить его — за раз могут отправлять до трех таких аппаратов. По словам операторов, боеприпас разрывается на тысячу поражающих элементов на дальности до 200 метров.

Где применяют БМ-35 и кто им управляет

Дроны этого типа применяет группировка "Север" на участке, где оккупанты наступают на приграничные районы Харьковской и Сумской областей. Ранее на этом направлении работали преимущественно FPV-расчеты, и БМ-35 представляют как альтернативу, адаптированную под их задачи — прерывание логистики украинских подразделений.

В сюжете оккупанты признаются, что их задачи с применением БМ-35 — отрезать ВСУ от поставок, отрабатывая маскирующие позиции и передвижение противника.

Украина готовится к сбитию реактивных дронов россиян. Как отмечал в интервью РБК-Украина СЕО Yartura Олег Букаренко, все разработчики дронов-перехватчиков будут переходить на реактивную тягу, так как это сильно увеливичивает скорость.

Также украинская компания SkyFall создала новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный эффективно уничтожать российские "Шахеды" с реактивными двигателями. Он может развивать скорость до 370 км/ч, что превышает заявленную врагом скорость реактивного БМ-35.