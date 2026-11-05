Популярность срочных депозитов растет: в Идея Банке объяснили, что будет со ставками

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий члена правления Идея Банка, директора по развитию бизнеса Владимира Малого

По состоянию на начало октября 2026 года объем средств физических лиц в Идея Банка достиг 6,2 млрд грн. Общий рост объема вкладов за девять месяцев 2026 года составляет 24%, а за последние 12 месяцев портфель средств физлиц увеличился на 33%.

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Как рассказал Малый, основным драйвером роста остаются срочные депозиты. Их объем увеличился с 4,2 млрд грн. на начало года до 5,3 млрд грн. по состоянию на 1 октября 2026 года.

"Для сравнения, годом ранее объем срочных вкладов физических лиц составил 3,9 млрд грн. Положительную динамику демонстрируют и средства по требованию, их объем вырос с 0,8 млрд грн в начале 2026 года до 1 млрд грн по состоянию на 1 октября 2026 года. Для нас это прежде всего подтверждение стабильного доверия клиентов к банку и депозитным продуктам даже в условиях повышенной экономической неопределенности", - отметил Малый.

По его словам, за последние 12 месяцев доля срочных депозитов в портфеле средств физических лиц возросла с 82,9% до 85%, что свидетельствует об усилении интереса клиентов именно к классическим срочным сбережениям и готовности фиксировать доходность на более длительный период.

"Наши клиенты чаще всего выбирают депозиты сроком 6 и 12 месяцев, доля которых составляет 80% всех срочных депозитов. Такой выбор помогает клиентам зафиксировать доходность на длительный период, и одновременно сохранять гибкость в планировании собственных финансов", - отметил Малый.

По его мнению, сегодня, несмотря на вызовы безопасности и инфляционное давление, украинцы продолжают доверять банковской системе и наращивать свои сбережения. Следовательно, депозит и дальше остается для многих украинцев базовым финансовым инструментом.

В то же время, размер ставки остается важным фактором при выборе депозита, но клиенты банков сегодня обращают внимание и на другие преимущества, среди которых - бонусы за онлайн-оформление, надбавки для новых клиентов, программы лояльности или более гибкие условия пополнения депозитов.

"Сегодня банки конкурируют не только ставками. Для многих клиентов решающими становятся простота оформления, качество сервиса и возможность управлять своими сбережениями в удобном цифровом формате. Клиенты обращают внимание на надежность банка, качество сервиса, возможность дистанционного открытия и управления депозитом, скорость обслуживания и удобство мобильного приложения", - рассказал эксперт.

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"Многие решения принимаются не только из-за разницы в несколько десятых процента ставки, а из-за возможности в несколько кликов открыть депозит, пополнить его или управлять своими средствами через приложение O.Bank. К началу октября 2026 года доля депозитов, оформленных через мобильное приложение Идея Банка O.Bank, достигла 62%", - добавил он.

По мнению специалиста, до конца года в Украине будет сохраняться потенциал для пересмотра ставок по гривневым депозитам на 6 и 12 месяцев.

"Депозиты на 6 и 12 месяцев остаются наиболее популярными среди вкладчиков. Безусловно, инфляция и дальнейшие решения НБУ будут влиять на весь депозитный рынок. И если корректировка ставок в сторону роста будет происходить, то в первую очередь именно для классических средне- и долгосрочных депозитов", - отметил член правления Идея Банка.