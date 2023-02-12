Швейцарский банк заморозил российские активы почти на 20 млрд долларов, - СМИ

Как отмечает издание, почти 20 млрд долларов - это треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии. Из них только 4,32 млрд принадлежит гражданам РФ, которые внесены в санкционные списки страны. Остальные 14,7 - лицам, против которых ввели ограничение другие страны.

В Sonntags Zeitung отмечают, что Credit Suisse также заморозил государственные активы РФ и российского Центробанка.

В издании напомнили, что ранее Швейцария сообщала о блокировке активов РФ на 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Основанием для этого послужили санкции из-за вторжения россиян в Украину.