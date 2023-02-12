Швейцарский банк заморозил российские активы почти на 20 млрд долларов, - СМИ

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, которые принадлежат подсанкционным россиянам, на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sonntags Zeitung.
Как отмечает издание, почти 20 млрд долларов - это треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии. Из них только 4,32 млрд принадлежит гражданам РФ, которые внесены в санкционные списки страны. Остальные 14,7 - лицам, против которых ввели ограничение другие страны.
В Sonntags Zeitung отмечают, что Credit Suisse также заморозил государственные активы РФ и российского Центробанка.
В издании напомнили, что ранее Швейцария сообщала о блокировке активов РФ на 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Основанием для этого послужили санкции из-за вторжения россиян в Украину.
Напомним, ранее лидеры Польши и стран Балтии призвали ЕС использовать 300 млрд евро замороженных резервов Центрального банка России и направить их на помощь переселенцев в Украине.
Также мы писали, что Кабмин одобрил процедуру продажи арестованных активов России в Украине.
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