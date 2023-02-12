UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарський банк заморозив російські активи майже на 20 млрд доларів, - ЗМІ

Фото: швейцарський банк заморозив російські активи майже на 20 млрд доларів (flickr by allenhuan82)
Автор: Іван Носальський

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи, які належать підсанкційним росіянам, на 17,6 млрд швейцарських франків (майже 20 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sonntags Zeitung.

Як зазначає видання, майже 20 млрд доларів - це третина всіх задекларованих російських активів у Швейцарії. З них лише 4,32 млрд належить громадянам РФ, які внесені до санкційних списків країни. Інші 14,7 - особам, проти яких запровадили обмеження інші країни.

У Sonntags Zeitung зазначають, що Credit Suisse також заморозив державні активи РФ та російського Центробанку.

У виданні нагадали, що раніше Швейцарія повідомляла про блокування активів РФ на 8,1 млрд доларів та 15 об'єктів нерухомості. Підставою для цього стали санкції через вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, раніше лідери Польщі та країн Балтії закликали ЄС використати 300 млрд євро заморожених резервів Центрального банку Росії та направити їх на допомогу переселенців в Україні.

Також ми писали, що Кабмін схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвейцаріяCredit Suisse